Игры

Красная веснаКрасная веснаИгроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Худшей игрой всех времен признали пользователи сайта Metacritic компьютерную игру Warcraft III: Reforged. Игра официально вышла 29 января в 02:00 мск.
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Warcraft 3: Reforged стал самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю

Cyber.sports.ruвчера в 13:25

Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

РЕН ТВ01 февраля в 13:18

Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

REGNUMвчера в 08:11

Переиздание легендарной Warcraft III стало худшей игрой в истории

News.ru02 февраля в 15:43

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна01 февраля в 13:21

Warcraft III: Reforged стала самой обсуждаемой игрой на Metacritic за всю историю

CyberSport.ruвчера в 11:04

Warcraft 3: Reforged – худшая игра в истории, по оценке пользователей

Чемпионат01 февраля в 07:58
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Энергетика

Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.
Live24 вчера в 11:45
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
StarHit.ru 01 февраля в 19:00
Армия и оружие

Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Деловое.ТВ вчера в 11:34
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН 01 февраля в 01:22
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
ТАСС вчера в 18:49
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС 02 февраля в 16:02
Здоровье

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля

Еще дату называют Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие с 2005 года организует Международный противораковый союз.
Телепорт вчера в 18:35
Здоровье

Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Москву ждет аномальный холод во второй половине недели

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
ТАСС вчера в 21:04
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru вчера в 11:43
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом

«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Gazeta.SPb вчера в 14:54
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Футбол

ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru вчера в 05:59
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM вчера в 00:20
Технологии

Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения

ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Компания вчера в 02:04
Футбол

Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей

Metaratings вчера в 15:59
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Политика

Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана «Боинг».
ФАН 02 февраля в 14:55
Финансы

Центробанк резко повысил курсы евро и доллара

Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Росбалт вчера в 06:49
Футбол

Валерий Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

ФК Ростов вчера в 08:04
Происшествия

В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей

В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 09:28
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