Футбол

ЧемпионатЧемпионатИгроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Футболисты сборной России сегодня, 2 сентября, перед началом тренировки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня специалисту исполняется 56 лет. Черчесову подарили футболку с номером 56.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Респект Галицкому за вертолет». Черчесов отметил день рождения и помирил Джикию с Оздоевым

Sport24.ru07:35

Станислав Черчесов: «Для меня самый лучший подарок, что ребята в хорошем настроении»

Спорт-Экспресс06:42

Черчесову исполнилось 56 лет

Евро-футбол.рувчера в 17:51

Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения

ТАСС05:16

Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения на тренировке, журналисты подарили торт (видео)

Матч ТВ05:21

Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения на тренировке, журналисты подарили торт (видео)

Sportbox.RU05:21

Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Чемпионат05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
Авто

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Политика

Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана

Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Общество

Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика

В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин

Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.
RT на русском 09:26
Общество

ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

Lenta.ru 08:31
Общество

Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика

В Госдуме объяснили подоплеку требований Польши о репарациях

Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, ни что иное как продолжение склок внутри ЕС.
REGNUM 08:03
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме

Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Экономика

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 02:52
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

МедиаПоток вчера в 09:57
Общество

Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией

РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес

Ани Лорак отвела дочку Софию в школу

Певица Ани Лорак рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что отвела дочку Софию в школу.
Дни24 07:32
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

РБК 06:33
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика

Президент Польши отказался сотрудничать с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Общество

В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста

В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 31 августа в 15:17
Общество

Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок

Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Энергетика

Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%

Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Театры

МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями

ТАСС вчера в 17:04
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное