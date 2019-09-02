Футбол
ЧемпионатИгроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения
Футболисты сборной России сегодня, 2 сентября, перед началом тренировки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня специалисту исполняется 56 лет. Черчесову подарили футболку с номером 56.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
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Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана
Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Общество
Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста
Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика
В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин
Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.
RT на русском 09:26
Общество
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика
В Госдуме объяснили подоплеку требований Польши о репарациях
Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, ни что иное как продолжение склок внутри ЕС.
REGNUM 08:03
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме
Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
RT на русском 09:17
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 02:52
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Шоу-бизнес
Ани Лорак отвела дочку Софию в школу
Певица Ани Лорак рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что отвела дочку Софию в школу.
Дни24 07:32
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Президент Польши отказался сотрудничать с Россией
Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 31 августа в 15:17
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Театры
МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями
ТАСС вчера в 17:04
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42