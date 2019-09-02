Футболисты сборной России сегодня, 2 сентября, перед началом тренировки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня специалисту исполняется 56 лет. Черчесову подарили футболку с номером 56.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Политика Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

Политика В Минкоммерции КНР выразили США протест из-за пошлин Министерство коммерции Китая выразило Соединённым Штатам протест в связи с введением дополнительных пошлин с 1 сентября.

Общество Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Политика В Госдуме объяснили подоплеку требований Польши о репарациях Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, ни что иное как продолжение склок внутри ЕС.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.

Происшествия Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс».

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Шоу-бизнес Ани Лорак отвела дочку Софию в школу Певица Ани Лорак рассказала своим поклонникам в соцсети Instagram, что отвела дочку Софию в школу.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Политика Президент Польши отказался сотрудничать с Россией Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Общество Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.

Энергетика Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2% Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.