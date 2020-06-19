Общество

Городской портал Новый НижнийГородской портал Новый НижнийИгроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Большинство составляющих по сравнению с первой частью было улучшено, включая игровой процесс и дизайн уровней. Однако с такой оценкой не согласны пользователи портала. На момент публикации новости высказалось 1217 игроков и средний балл игры составляет 3,2/10.
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