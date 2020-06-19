Общество
Городской портал Новый НижнийИгроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Большинство составляющих по сравнению с первой частью было улучшено, включая игровой процесс и дизайн уровней. Однако с такой оценкой не согласны пользователи портала. На момент публикации новости высказалось 1217 игроков и средний балл игры составляет 3,2/10.
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В The Last of Us 2 образцовый дизайн уровней: никаких желтых уступов, игрока ведут замаскированные указатели
Cyber.sports.ru18 июня в 10:11
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Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
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Стало известно, когда в Алтайском крае возобновится плановая медпомощь
Предстоит поэтапно возобновить проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник.
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Власти передумали расширять границы Северного морского пути
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Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
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Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»
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Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
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Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя.
Evo-rus.com вчера в 10:35
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Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента
Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обнародованную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
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Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали
Возгорание в ангаре, расположенном на территории цементного завода на севере Москвы, ликвидировано.
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Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
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Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
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Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ротенберг объяснил отказ «Сочи» переносить матч с «Ростовом»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг объяснил отказ клуба переносить матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом», по итогам которого сочинцы выиграли со счётом 10:1.
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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