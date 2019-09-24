Футбол

Газета.RuГазета.RuИгроков ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами

Алания — ЦСКА
завтра
в 11:00
Кубок России, 1/16 Финала
Республиканский стадион «Спартак»
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА прибыли во Владикавказ, где пройдет матч 1/16 финала Олимп - Кубка России против "Алании", передает "Спорт-Экспресс". По прилету армейцев встретили пирогами.
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