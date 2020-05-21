Общество
REGNUMИгру Civilization VI бесплатно раздаёт сервис Epic Games Store
Стоит отметить, что согласно данным портала Downdetector онлайн-сервис Epic Games Store вновь столкнулся с проблемами, как и в случае с раздачей GTA V, однако они не носят такого серьёзного характера. Магазин будет бесплатно раздавать игру до 28 мая 2020 года.
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Происшествия
В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.
REGNUM 21:18
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Музыка
Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде
Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.
Актуальные Новости 15:33
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий, у Mafia III — 7 миллионов
Лидером остается Grand Theft Auto V, ее продажи превысили 130 миллионов копий (без учета показателей в Epic Games Store).
Матч ТВ 03:57
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
Технологии
Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Кино
Вышел свежий тизер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Киноафиша России 07:40
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Путин рассказал о будущем дистанционного образования в России
Ранее Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:12
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Пекине началась сессия собрания народных представителей
В Пекине началась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 21:42
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Происшествия
В Новгородской области нашли коронавирус в детском саду
Напомним, за 20 мая в Новгородской области выявили 32 новых носителя коронавируса, за все время пандемии общее количество фактов заражения в регионе достигло 727 случаев.
REGNUM 15:08
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Футбол
Андрей Талалаев: «Радимов про меня сказал: «Враг! Но достойный враг!»»
Андрей Талалаев, один из ярчайших тренеров молодого поколения, приехал к нам в редакцию.
Спорт-Экспресс 17:15
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Кино
Фигуристка Гербольдт ответила на критику Тарасовой о фильме «Лед»
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова сказала, что в фильме «Лед» «только глупость, тупость и бездарность».
Культуромания 14:30
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
Росбалт 10:36
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21