Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.

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