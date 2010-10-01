РПЛ

ProstoProSportProstoProSportМатч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли из-за эпидемии ротавируса

Большая часть игроков и сотрудников «Сочи» заразились острой ротавирусной инфекцией. В связи с этим игру 18-го тура РПЛ против «Оренбурга» решили перенести на резервную дату, говорится в сообщении лиги. Дата и время начала матча пока неизвестны.
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Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

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«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

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Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

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