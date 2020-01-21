Игры

REGNUMREGNUMИгры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
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