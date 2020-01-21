Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

Экономика США назвали две новые страны для торговой войны Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Политика Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Шоу-бизнес Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Политика Как изменился состав экономического блока правительства Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.

Футбол «Барселона» хочет арендовать у «Арсенала» Обамеянга «Барселона» будет пытаться арендовать Обамеянга на вторую часть сезона-2019/20, а уже летом постарается оформить полноценный трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.