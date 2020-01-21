Игры
REGNUMИгры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?
Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
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Экономика
США назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Политика
Глава Минпросвещения Ольга Васильева не войдет в новое правительство
В правительстве Михаила Мишустина формируется кабинет министров.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Ранее Попова в комментарии к материалу издания «СеверПост» назвала журналистов «тварями пиндосовскими» и отметила, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья».
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Политика
Как изменился состав экономического блока правительства
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в обновлённом составе правительство должно запустить новый инвестиционный цикл и создать условия для роста экономики.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года
Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg.
Футбол
«Барселона» хочет арендовать у «Арсенала» Обамеянга
«Барселона» будет пытаться арендовать Обамеянга на вторую часть сезона-2019/20, а уже летом постарается оформить полноценный трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Ранее глава глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.