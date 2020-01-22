Игры
REGNUMИгры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?
Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
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Политика
Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5
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Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
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Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
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Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы
Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
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Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Учёные выяснили причину внезапного инфаркта
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В этом году россияне рискуют столкнуться с клещами даже зимой, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
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Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Во время прямого эфира главы Бурятии с пользователями социальных сетей Алексея Цыденова спросили про то, что будет положено миллионному жителю Бурятии, когда он родится.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Экономика
Европейское агентство оценило рейтинг РФ выше S&P и Moody’s
Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB.
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Футбол
Кокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые с октября 2018 года выйдет в стартовом составе клуба.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.