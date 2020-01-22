Игры

REGNUMREGNUMИгры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Half-Life: Alyx. Самые ожидаемые игры 2020 года

Матч ТВ01:05

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

REGNUM11:05

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx

Актуальные Новости07:22

Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam

CyberSport.ru14:46

Слухи: коллекция Half-Life в Steam станет бесплатной до выхода Half-Life: Alyx

3DNews04:12

Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

ФАН19:42

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam перед выходом Half-Life: Alyx

OAnews11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Политика

Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») планирует в 2020 году поставить США шесть ракетных двигателей РД-180.
Известия 21:01
Политика

Путин назначил новое правительство

Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав.
Банки.ру 12:15
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии 20:29
Игры

Возведение парового генератора в релизном трейлере Frostpunk: The Last Autumn

3DNews 14:04
Общество

Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
РИА Новости 15:57
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Paparazzi.ru 03:48
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Спорт-Экспресс 00:00
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
Наука

Учёные выяснили причину внезапного инфаркта

Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
Профиль 02:03
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

В этом году россияне рискуют столкнуться с клещами даже зимой, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Известия 20:24
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
ФАН 19:31
Происшествия

Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
REGNUM 05:08
Общество

Алексей Цыденов ответил про миллионного жителя Бурятии

Во время прямого эфира главы Бурятии с пользователями социальных сетей Алексея Цыденова спросили про то, что будет положено миллионному жителю Бурятии, когда он родится.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:04
Армия и оружие

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

РИА Новости 20:26
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости 17:40
Экономика

Европейское агентство оценило рейтинг РФ выше S&P и Moody’s

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB.
News.ru 05:15
Авто

Каждый пятый житель Краснодара боится за свою жизнь при продаже машины

Кубань 24 13:42
Экономика

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Известия 09:29
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Футбол

Кокорин выйдет в составе «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин впервые с октября 2018 года выйдет в стартовом составе клуба.
DP.RU 08:51
Авто

Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

ToDay News Ufa 07:27
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
RT на русском 18:50
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift

Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 19 января в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Steam
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Valve
Американская компания
Американская компания-разработчик компьютерных игр, создавшая серии компьютерных игр Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat, Left 4 Dead, Ricochet, Alien Swarm, Dota 2 и Artifact; игровые движки GoldSrc, Source, Source 2; программное обеспечение: Steam, Valve Anti-Cheat, SteamOS, Steam Audio; а также аппаратное обеспечение: Steam Machines, Steam Controller, Valve Index. Основана 24 августа 1996 года бывшими сотрудниками Microsoft Гейбом Ньюэллом и Майком Харрингтоном.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное