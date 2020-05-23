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REGNUMПравительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня
Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня. Об этом 23 мая заявил председатель правительства страны Педро Санчес, сообщает Marca.
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Испания сделала то, что должна, и сейчас для всех открываются новые горизонты. Настал момент восстановить многие повседневные занятия… По рекомендации высшего совета по спорту, правительство дало зеленый свет на возобновление Лиги, это будет неделя 8 июня.
— Педро Санчес, испанский экономистРИА Новости 08:52
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