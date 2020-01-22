Игры

ФАНФАНИгры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx. Впрочем, ссылка, которая содержалась в сообщении, оказалась нерабочей — она ведет на страницу с ошибкой.
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Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Half-Life: Alyx. Самые ожидаемые игры 2020 года

Матч ТВвчера в 01:05

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

REGNUMвчера в 11:05

Авторы Half-Life: Alyx ответят на вопросы пользователей reddit

CyberSport.ruвчера в 21:27

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx

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Слухи: коллекция Half-Life в Steam станет бесплатной до выхода Half-Life: Alyx

3DNewsвчера в 04:12

Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

ФАНвчера в 19:42

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam перед выходом Half-Life: Alyx

OAnewsвчера в 11:04
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Политика

Сергей Кравцов назначен министром просвещения

Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
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Авто

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Что случилось за день. Главные новости РБК

Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.
РБК вчера в 12:49
Политика

В России сформировано новое правительство

Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января.
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Здоровье

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Интерфакс вчера в 22:19
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У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом

Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Наука и жизнь 19 января в 00:00
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Политика

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По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
Ведомости вчера в 16:10
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости вчера в 17:40
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ToDay News Ufa вчера в 08:19
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Авто

Дом для «зомби-апокалипсиса» создали в России

Deita.ru вчера в 23:30
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Технологии

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
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Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ

Невские Новости вчера в 11:56
Общество

Решетников может возглавить оргкомитет по празднованию 300-летия Перми

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников может возглавить оргкомитет по празднованию 300-летнего юбилея Перми.
АиФ Пермь вчера в 22:29
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия вчера в 17:30
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Новое правительство России в одной картинке

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне вечером на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле назвал новый состав правительства России.
БИЗНЕС Online вчера в 23:35
Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
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Радикальные исламисты из движения такфиристов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли районы Новый Алеппо и Джам’иат Аз-Захра и нанесли ущерб материальной инфраструктуре.
Красная весна вчера в 04:44
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera вчера в 10:39
Космос

Флот дирижаблей хотят создать для спасения космонавтов

Флот дирижаблей предлагают построить для поиска и спасения космонавтов при авариях, которые могут случиться во время полетов с космодрома Восточный, передает РИА Новости со ссылкой на материалы Центра подготовки космонавтов.
Аргументы и Факты вчера в 22:34
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Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.
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Американская компания
Американская компания-разработчик компьютерных игр, создавшая серии компьютерных игр Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat, Left 4 Dead, Ricochet, Alien Swarm, Dota 2 и Artifact; игровые движки GoldSrc, Source, Source 2; программное обеспечение: Steam, Valve Anti-Cheat, SteamOS, Steam Audio; а также аппаратное обеспечение: Steam Machines, Steam Controller, Valve Index. Основана 24 августа 1996 года бывшими сотрудниками Microsoft Гейбом Ньюэллом и Майком Харрингтоном.
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