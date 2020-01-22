Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx. Впрочем, ссылка, которая содержалась в сообщении, оказалась нерабочей — она ведет на страницу с ошибкой.

Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

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