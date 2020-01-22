Игры
ФАНИгры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam
Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx. Впрочем, ссылка, которая содержалась в сообщении, оказалась нерабочей — она ведет на страницу с ошибкой.
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Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx
Актуальные Новостивчера в 07:22
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Кино
На Берлинале покажут фильм, над которым Олег Сенцов работал в российской тюрьме
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Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
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Министром культуры России стала Ольга Любимова
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Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Политика
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Кино
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Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Политика
Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме
Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом
Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
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Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Наука
Найден самый старый в мире метеоритный кратер
Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Еще один украинский министр пожаловался на низкую зарплату
Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба вслед за коллегами пожаловался на низкую зарплату.
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В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Армия и оружие
Россия разместит в Арктике радары против гиперзвуковых ракет
Генштаб ВС РФ принял решение об увеличении количества РЛС «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели, в Арктике.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Общество
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Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
Политика
Зеленский назвал способные объединить украинцев ценности
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев.
Армия и оружие
Боевики готовятся к наступлению в сирийском Идлибе
«В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 21 января не осуществлялся», - отметил Боренков.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Политика
Moody’s оценило изменения в правительстве России
В агентстве отмечают, что «резкая» смена правительства создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса, однако заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и новым премьером Михаилом Мишустиным, позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего кабмина.
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Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
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