Игры

ФАНФАНИгры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam

Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx. Впрочем, ссылка, которая содержалась в сообщении, оказалась нерабочей — она ведет на страницу с ошибкой.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев.
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«В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 21 января не осуществлялся», - отметил Боренков.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

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Американская компания-разработчик компьютерных игр, создавшая серии компьютерных игр Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat, Left 4 Dead, Ricochet, Alien Swarm, Dota 2 и Artifact; игровые движки GoldSrc, Source, Source 2; программное обеспечение: Steam, Valve Anti-Cheat, SteamOS, Steam Audio; а также аппаратное обеспечение: Steam Machines, Steam Controller, Valve Index. Основана 24 августа 1996 года бывшими сотрудниками Microsoft Гейбом Ньюэллом и Майком Харрингтоном.
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