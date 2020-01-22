Игры
CyberSport.ruИгры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
Valve запустила акцию, приуроченную к релизу Half-Life: Alyx. До марта пользователи смогут бесплатно играть в оригинальные первую и вторую части серии, а также Episode One и Episode Two. Об этом компания объявила в разделе новостей Steam.
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Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx
Актуальные Новостивчера в 07:22
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