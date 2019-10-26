Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче» (1:1) в 9-м туре чемпионата Италии. Форвард получил повреждение головы, столкнувшись с голкипером хозяев Габриэлом. Игуаину оказали медицинскую помощь во время встречи, и он смог доиграть матч до конца.

Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»

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