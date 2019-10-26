Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИгуаин попал в больницу после матча с «Лечче»

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче» (1:1) в 9-м туре чемпионата Италии. Форвард получил повреждение головы, столкнувшись с голкипером хозяев Габриэлом. Игуаину оказали медицинскую помощь во время встречи, и он смог доиграть матч до конца.
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Подробнее о событии

Игуаина отправили в нокдаун. Он доиграл матч до конца, а после упал на поле и был госпитализирован

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