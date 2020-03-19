Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruИгуаин пытался улететь в Аргентину, несмотря на карантин в «Ювентусе»

Аргентинец хотел улететь на родину, несмотря на то, что команда находится на карантине после обнаружения коронавируса у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. О том, что Игуаин пытался улететь из Италии на частном самолете, сообщают La Repubblica и La Gazzetta dello Sport.
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Игуаин нарушил условия карантина «Ювентуса» и пытался улететь в Аргентину

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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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