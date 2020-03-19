Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruИгуаин пытался улететь в Аргентину, несмотря на карантин в «Ювентусе»
Аргентинец хотел улететь на родину, несмотря на то, что команда находится на карантине после обнаружения коронавируса у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. О том, что Игуаин пытался улететь из Италии на частном самолете, сообщают La Repubblica и La Gazzetta dello Sport.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Финансы
Силуанов опроверг возможное повышение уровня инфляции
Инфляция не должна превысить целевого уровня в 4%, заявил министр финансов России Антон Силуанов 19 марта в ходе своего интервью телеканалу «Россия-1».
Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Энергетика
Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Происшествия
Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Общество
Ари заявил, что в Краснодаре от коронавируса умирают люди
Нападающий сборной России и «Краснодара» Ари считает, что власти России не разглашают реальное число зараженных коронавирусом людей в своей стране.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Экономика
Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7%
Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Здоровье
Врачам предложили разрешить ставить диагнозы через интернет
Издание, ссылаясь на письмо директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет о том, что из-за пандемии коронавируса специалисты предложили правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.