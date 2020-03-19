Аргентинец хотел улететь на родину, несмотря на то, что команда находится на карантине после обнаружения коронавируса у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. О том, что Игуаин пытался улететь из Италии на частном самолете, сообщают La Repubblica и La Gazzetta dello Sport.

Игуаин пытался улететь в Аргентину, несмотря на карантин в «Ювентусе»

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.

Финансы Силуанов опроверг возможное повышение уровня инфляции Инфляция не должна превысить целевого уровня в 4%, заявил министр финансов России Антон Силуанов 19 марта в ходе своего интервью телеканалу «Россия-1».

Финансы Российский рынок акций начал расти Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Транспорт РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград «В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Игры Valve объяснила задержку Half-Life 3 Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили темпы роста Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.

Экономика Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7% Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.

Здоровье Врачам предложили разрешить ставить диагнозы через интернет Издание, ссылаясь на письмо директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет о том, что из-за пандемии коронавируса специалисты предложили правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

Здоровье На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.