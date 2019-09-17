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ЧемпионатЧемпионатИгуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки. Футболист не сумел дотянуться до мяча и выместил свою злость на члене тренерского штаба, ударив того по колену. После этого форвард несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру.
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Игуаин устроил истерику на тренировке и пнул тренера

Спорт-Экспресс09:52

Игуаин вспылил на тренировке и ударил тренера «Ювентуса»

Sport24.ru10:35

Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»

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Матч ТВ11:56

Игуаин ударил тренера «Ювентуса» (видео)

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Игауин пнул тренера «Юве» во время тренировки после того, как не смог дотянуться до мяча

Sports.ru12:50

Игуаин в ходе тренировки ударил тренера «Ювентуса»

Евро-футбол.ру11:31
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Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
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