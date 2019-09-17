Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки. Футболист не сумел дотянуться до мяча и выместил свою злость на члене тренерского штаба, ударив того по колену. После этого форвард несколько раз ударил ногой по рекламному баннеру.

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