Туринский клуб ввел карантин для всех игроков, но 32-летний нападающий нарушил его. По информации других СМИ, "Ювентус" после отрицательного теста Игуаина на наличие коронавируса отпустил футболиста в Аргентину и предоставил ему частный самолет.

Игуаин улетел в Аргентину. В «Ювентусе» действует карантин

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