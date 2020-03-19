Коронавирус
Soccer.ruИгуаин улетел в Аргентину. В «Ювентусе» действует карантин
Туринский клуб ввел карантин для всех игроков, но 32-летний нападающий нарушил его. По информации других СМИ, "Ювентус" после отрицательного теста Игуаина на наличие коронавируса отпустил футболиста в Аргентину и предоставил ему частный самолет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Экономика
Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, говорится в исследовании агентства.
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Авто
В России подорожают автомобили из-за коронавируса
Пандемия коронавируса, волатильность на рынке нефти и обвал рубля приведут к подорожанию автомобилей в России вплоть до 10%.
Киберспорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Общество
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области
За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Гаджеты
Sony рассказала про характеристики PlayStation 5
Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Футбол
Брайтвайт с детьми спародировал выход на поле под гимн Лиги чемпионов
Брайтвайт в форме каталонской команды вместе с детьми спародировал прослушивание футболистами гимна Лиги чемпионов.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
Происшествия
В Воронежской области зарегистрирован коронавирус
В Воронежской области зарегистрированы первые 2 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили на Роспотребнадзора.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Армия и оружие
ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Финансы
Украина без доллара: как в стране закончилась валюта
По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Здоровье