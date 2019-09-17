Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин некорректно повел себя во время тренировки итальянской команды, сообщает BBC sport. Аргентинский футболист во время тренировки упустил мяч, из-за чего сильно вспылил и ударил одного из тренеров команды, который находился рядом.

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