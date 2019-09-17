Лига чемпионов
Газета.RuИгуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин некорректно повел себя во время тренировки итальянской команды, сообщает BBC sport. Аргентинский футболист во время тренировки упустил мяч, из-за чего сильно вспылил и ударил одного из тренеров команды, который находился рядом.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:12, Вашингтон
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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