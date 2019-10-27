После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Общество «Нафтогаз» объявил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании «Южный поток» (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Шоу-бизнес Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве Памятник актеру Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве.

Фигурное катание Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.

Политика Эрдогана разозлил Париж и огорчил Тегеран Президент России Владимир Путин провёл в Сочи 6-часовую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Общество МЧС предупредило москвичей о порывах сильного ветра Вечером в воскресенье, 27 октября, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 – 20 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Москве.

Спорт Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе Российская спортсменка Мария Ласицкене удостоилась звания лучшей легкоатлетки Европы по итогам года.

Общество Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Армия и оружие Американцы захотели военную базу на территории Молдавии Американские аналитики в докладе рекомендуют рассмотреть вопрос размещения на постоянной основе на территории Молдавии военной базы США.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.