После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Политика Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".

Космос В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».

Происшествия Дедовщину назвали возможной причиной расстрела солдат в Забайкалье Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали журналистам про факты дедовщины.

Политика Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера Федеральный судья Соединенных Штатов Берил Хоуэл обязала Министерство юстиции передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Общество Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.

Происшествия Поиск пропавшего в Пермском крае самолета приостановлен Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.

Общество Украина переходит на зимнее время В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.