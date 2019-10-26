После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

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