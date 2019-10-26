Футбол
ЧемпионатИгуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Марко Кальдерони
|13′
Лука Россеттини
|18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
|46′
|50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
|56′
|58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
|58′
|67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
|72′
|72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
|75′
|79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
|87′
|28%
|Владение мячом
|72%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|14
|10
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лечче
Расстановка 4‑3‑1‑2
21
Габриэл
29
Рисполи
13
Россеттини
5
Лучиони
27
Кальдерони
23
Табанелли
77
Тачсидис
4
Петриччоне
8
Манкозу
30
Эль-Бабакар
9
Лападула
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
25
Рабьо
6
Хедира
33
Бернардески
30
Бентанкур
10
Дибала
21
Игуаин
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Футбол
«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов
"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Футбол
Президент «Ростова» сделал подарок владельцам абонементов
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц организовал бесплатную электричку на матч пятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Наука
Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию
Последнее исследование ученых из исследовательского центра больницы Монреальского университета показало, что оно может привести к выкидышу, рождению больных детей или вообще к бесплодию.
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Минобороны показало видео переброски С-300 на границу с Афганистаном
Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к российскому оборонному ведомству, сообщал, что ЗРК С-300 «Фаворит» впервые перебросили на границу Таджикистана и Афганистана.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии
По американской инициативе в субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Майка Помпео.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.