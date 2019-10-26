После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Спорт день за днем

Общество Европа переходит на зимнее время Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.

Происшествия Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

Шоу-бизнес Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.

Шоу-бизнес Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту.

Общество В Минприроды рассказали, как пережить встречу с медведем Министерство природных ресурсов Забайкальского края выпустило памятку, как пережить встречу с медведем.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.

Фигурное катание Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.

Происшествия Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.

Политика Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.

Авто Назван самый популярный возраст автомобиля в России В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Технологии В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Происшествия В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе Число пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Авто Удешевленный Hyundai ix35 стал бестселлером марки Судя по отчету, абсолютным бестселлером марки стал удешевленный кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.