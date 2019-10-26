Футбол

ЧемпионатЧемпионатИгуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Лечче — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «виа дель Маре»
Марко Кальдерони
13′
Лука Россеттини
18′
Диего Фариас
Джанлука Лападула
46′
50′
Пауло Дибала
Марко Манкозу
56′
58′
Данило Луис
Хуан Гильермо Куадрадо
Жан Маер
Андреа Табанелли
58′
67′
Миралем Пьянич
Сами Хедира
Бьяджо Меккарьелло
Андреа Рисполи
72′
72′
Эмре Джан
Адриен Рабьо
Марко Манкозу
75′
79′
Федерико Бернардески
Джанлука Лападула
87′
После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
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