Коронавирус

Вести.RuВести.RuИисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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с чего всё началось

Москвич Иисус рассказал, как его задержали с псом на Патриарших прудах

Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.
РЕН ТВвчера в 15:50

Подробнее о событии

Задержанный после прогулки с собакой москвич обжалует решение суда о штрафе

Известия15:06

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину оштрафовали на тысячу рублей

Вечерняя Москва12:12

Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

News.ru11:54

Бунтарь с Патриарших Иисус Воробьев спокойно отреагировал на штраф: видео

Московский Комсомолец12:26

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости12:00

Суд оштрафовал москвича Иисуса, задержанного при прогулке с собакой

РЕН ТВ11:49

Задержанный на Патриарших москвич рассказал об инциденте

ФАНвчера в 19:57
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Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Общество

В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 15:09
Футбол

Максим Калиниченко: «РПЛ нужно перевести на систему „весна-осень“»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, что текущая ситуация с приостановкой Тинькофф чемпионата России из-за пандемии коронавируса может стать подспорьем для перехода на систему «весна-осень».
Матч ТВ 14:02
Здоровье

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Lenta.ru 12:48
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС 14:08
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Вести.Ru 15:25
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Metaratings вчера в 14:27
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Футбол

Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич

Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
РИА Новости 14:56
Космос

Астрономы нашли новый источник гравитационных волн для телескопа LISA

N+1 03:04
Здоровье

В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим задним числом. Победить эпидемию это не помогает

Как оказалось, сводки о летальных исходах в стране традиционно дополняются задним числом, о чём неоднократно говорили и представители Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Царьград 14:14
Общество

Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Известия 11:22
Армия и оружие

Украина перебросила к Донецку зенитные ракетные комплексы

Отмечается, что в населенных пунктах Красногоровка (к северу от Донецка) и Пионерское (под Докучаевском) замечено 10 единиц украинской бронетехники и зенитная самоходная установка «Шилка».
Журналистская правда вчера в 05:47
Общество

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Политика Сегодня 10:48
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Общество

Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Газета.Ru 14:19
Киберспорт

Virtus.pro обыграла Gambit на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru 15:07
Происшествия

Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса

Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Life.ru 12:29
Политика

«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер

В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Rusvesna.su 13:10
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском вчера в 02:16
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Политика

Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками

Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие

В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России

"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".
Газета.Ru 12:00
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