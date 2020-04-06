Коронавирус
Вести.RuИисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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с чего всё началось
Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.РЕН ТВвчера в 15:50
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Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Футбол
Максим Калиниченко: «РПЛ нужно перевести на систему „весна-осень“»
Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко рассказал, что текущая ситуация с приостановкой Тинькофф чемпионата России из-за пандемии коронавируса может стать подспорьем для перехода на систему «весна-осень».
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Футбол
Скончался бывший главный тренер «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич
Бывший главный тренер футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Атлетико" Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщается на сайте "Атлетико".
Здоровье
В Швеции не вводят карантин и дополняют статистику по умершим задним числом. Победить эпидемию это не помогает
Как оказалось, сводки о летальных исходах в стране традиционно дополняются задним числом, о чём неоднократно говорили и представители Агентства общественного здравоохранения Швеции.
Общество
Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Армия и оружие
Украина перебросила к Донецку зенитные ракетные комплексы
Отмечается, что в населенных пунктах Красногоровка (к северу от Донецка) и Пионерское (под Докучаевском) замечено 10 единиц украинской бронетехники и зенитная самоходная установка «Шилка».
Общество
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Общество
Правительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Киберспорт
Virtus.pro обыграла Gambit на ESL One Los Angeles
Происшествия
Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса
Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Политика
«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер
В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
Политика
В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина
Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Политика
Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками
Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
Армия и оружие
В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России
"Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники", - указывает "Синьхуа".