Коронавирус

Вести.RuВести.RuИисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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с чего всё началось

Москвич Иисус рассказал, как его задержали с псом на Патриарших прудах

Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.
РЕН ТВвчера в 15:50

Подробнее о событии

Задержанный после прогулки с собакой москвич обжалует решение суда о штрафе

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Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

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Суд оштрафовал москвича Иисуса, задержанного при прогулке с собакой

РЕН ТВ11:49

Бунтарь с Патриарших Иисус Воробьев спокойно отреагировал на штраф: видео

Московский Комсомолец12:26

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости12:00

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину оштрафовали на тысячу рублей

Вечерняя Москва12:12

Задержанный на Патриарших москвич рассказал об инциденте

ФАНвчера в 19:57
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У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru 14:10
Здоровье

Врачи назвали наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев во время эфира телеканала «Россия 1» озвучил наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей.
UfacityNews.ru 04:28
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север 16:36
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Эксперт по фитнесу прокомментировал челлендж Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж Роналду, запущенный в социальных сетях.
RT на русском 10:45
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости 04 апреля в 18:59
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС 17:13
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Экономика

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
РБК 17:05
Футбол

«Ливерпуль» не будет возмещать деньги за билеты фанатам «Атлетико»

"Ливерпуль" отказался возмещать стоимость билетов болельщикам мадридского "Атлетико", которые их приобрели, но отказались от поездки в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за опасения заразиться коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:49
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru Group объявила о перезапуске одного из старейших мессенджеров — ICQ.
Компания 03:08
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 12:55
Общество

Россия возобновила вывозные рейсы

Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.
BFM.ru 13:20
Футбол

ФИФА продлит текущий футбольный сезон

В ближайшее время ФИФА примет решение о продлении футбольного сезона 2019-20 на неопределенный срок.
Вести.Ru 08:17
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Пьяный начальник районного ГИБДД устроил аварию в Куйбышеве

Вести.Ru 04:22
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Происшествия

Названа возможная причина пожара в чернобыльской зоне на Украине

Чернобыль, Украина, 5 апреля 2020, 16:02 — REGNUM На Украине продолжается тушение пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
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Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Авто

Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»

Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
ГЛАС.RU вчера в 07:01
Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
РИА Новости 00:05
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ 15:59
Общество

Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
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Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 04 апреля в 16:44
Спорт

Команда Смолова победила состав Зинченко в шоу-матче по CS:GO

Cyber.sports.ru 11:42
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам на юге Идлиба

Дамаск, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Сирийская арабская армия 5 апреля 2020 года нанесла удар по месту сбора боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, который находится на юге провинции Идлиб.
REGNUM 07:54
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