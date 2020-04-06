Коронавирус

Вести.RuВести.RuИисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Читать в источнике
Комментировать818
с чего всё началось

Москвич Иисус рассказал, как его задержали с псом на Патриарших прудах

Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.
РЕН ТВвчера в 15:50

Подробнее о событии

Задержанный после прогулки с собакой москвич обжалует решение суда о штрафе

Известия15:06

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину оштрафовали на тысячу рублей

Вечерняя Москва12:12

Задержанный на Патриарших москвич рассказал об инциденте

ФАНвчера в 19:57

Бунтарь с Патриарших Иисус Воробьев спокойно отреагировал на штраф: видео

Московский Комсомолец12:26

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости12:00

Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

News.ru11:54

Суд оштрафовал москвича Иисуса, задержанного при прогулке с собакой

РЕН ТВ11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 12:55
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Общество

Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции.
Piter.tv 08:49
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Происшествия

В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
БИЗНЕС Online 09:53
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Общество

Из-за коронавируса День Победы предложили провести без ветеранов

Собака.ru 12:16
Энергетика

Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть

США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Вестник Кавказа 02:44
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Экономика

На Кубани на поддержку бизнеса выделят 1,5 млрд рублей

Предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, могут получить до 5 млн рублей по 1% годовых.
REGNUM 10:44
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Происшествия

Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Lenta.ru 16:52
Кино

Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции

Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Фильм Про 06:59
Армия и оружие

В Сирии в результате засады погиб офицер армии США

Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
ИА Красная Весна 15:10
Культура

Билли Айлиш и Элтон Джон дадут концерт в поддержку борьбы с COVID-19

Мировые звёзды выступят на онлайн-концерте One World: Together At Home, сборы от которого будут направлены на борьбу с коронавирусом.
News.ru 16:20
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Общество

Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
DP.RU 02:28
Экономика

Крупные непродовольственные ритейлеры просят российские власти поддержать сетевую торговлю

Авторы отмечают, что принятые государством меры поддержки мало и среднего бизнеса не учитывают сложное финансовое положение крупного ритейла.
Эхо Москвы 16:01
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
ТАСС 12:57
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Вести.Ru 07:00
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Здоровье

Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей.
Lenta.ru 10:37
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассекретила национальность своего мужа

До карантина Гузеева если и публиковала семейные фото и видео, то в основном с присутствием своей взрослой дочери Ольги, а вот своего мужа Игоря телеведущая практически никогда не показывает.
Bimru.ru 04:47
Технологии

Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10

В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.
Astera 16:29
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное