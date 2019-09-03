Напомним, парижский клуб арендовал 26-летнего Икарди у "Интера" до 30 июня 2020 года. По окончании срока аренды «ПСЖ» имеет право выкупить трансфер футболиста. Читайте также: Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Культура Александр Розенбаум перенес операцию Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Происшествия В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Политика Новый украинский премьер одобрил правление Порошенко Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в период правления бывшего президента Петра Порошенко страна развивалась в правильном направлении.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Авто Представлен новый микроавтобус «ГАЗель Next» «Группа ГАЗ» на выставке Comtrans 2019 представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Экономика «Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером "Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика Челябинский губернатор отреагировал на отставку мэра Златоуста Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, по инициативе которого меняется власть в Златоусте, заявил, что удовлетворен грядущей отставкой мэра Вячеслава Жилина.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.