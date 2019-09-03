Футбол
Sportbox.RUМауро Икарди: «Благодарю „ПСЖ“ за оказанное доверие»
Напомним, парижский клуб арендовал 26-летнего Икарди у "Интера" до 30 июня 2020 года. По окончании срока аренды «ПСЖ» имеет право выкупить трансфер футболиста. Читайте также: Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
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Мауро Икарди: «Спасибо „ПСЖ“ за доверие. Клуб на ходу, у него большие амбиции»
Sports.ruвчера в 17:12
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Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
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Александр Розенбаум перенес операцию
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
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Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
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Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
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Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами
Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
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СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
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Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
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Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
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В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Челябинский губернатор отреагировал на отставку мэра Златоуста
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В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
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Поклонская рассказала о разводе с мужем
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