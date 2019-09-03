Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМауро Икарди: «Благодарю „ПСЖ“ за оказанное доверие»

Напомним, парижский клуб арендовал 26-летнего Икарди у "Интера" до 30 июня 2020 года. По окончании срока аренды «ПСЖ» имеет право выкупить трансфер футболиста. Читайте также: Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
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