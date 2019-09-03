Футбол
Bookmaker-ratings.ru«ПСЖ» объявил о переходе Икарди
Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди. Нападающий будет выступать за парижскую команду на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего аргентинца рассчитано до лета 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Экономика
Чистый убыток КамАЗа составил 3,2 миллиарда
Чистый убыток КамАЗа в 1 полугодии этого года составил ₽3,2 млрд, тогда как в АППГ компания получила прибыль ₽1,8 млрд.
Ladaonline 05:50
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Хоккей
Кудашов рассказал о травме Бенгтссона и оценил победу СКА
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.
Нева Спорт 15:37
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 200 показали на первых снимках
Ранее сообщалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser с индексом «300» выйдет в 2021 году.
Автоновости дня 01:31
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Экономика
Крым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
REGNUM 16:55
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Общество
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.
Телеканал 360° 18:50
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня 08:02