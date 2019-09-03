Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди. Нападающий будет выступать за парижскую команду на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего аргентинца рассчитано до лета 2020 года.

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.

Политика Глава МИД Украины провёл переговоры с немецким коллегой Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Авто Фотошпионы запечатлели салон новой Kia Optima Седан KIA Optima третьего поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, готовится к премьере.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Музыка Николаев рассказал о значении песни «3 сентября» Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».

Общество В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.

Кино Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России «Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.

Футбол Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика «Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Названо количество работающих россиянок В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Экономика Названы самые популярные у россиян товары по акции Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Футбол «Рубин» объявил о переходе Ташаева Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Космос Виртуальная земля для конкретных дел Создано постоянно обновляемое коммерческое облако данных, система позволяет любому пользователю в три клика отыскать интересующий его участок в необходимом масштабе, получить данные о том, какими спутниками и когда он был отснят (и когда произойдет следующая съемка – это зависит от орбиты конкретного аппарата), и купить нужный снимок.

Политика Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Глава Роскомнадзора сообщил о невыплате штрафа компанией Google Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google не заплатила назначенный ведомством штраф в размере 700 тыс. рублей.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).

Общество ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.