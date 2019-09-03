Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«ПСЖ» объявил о переходе Икарди

Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди. Нападающий будет выступать за парижскую команду на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего аргентинца рассчитано до лета 2020 года.
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Мауро Икарди: В «ПСЖ» есть все условия, чтобы добиваться больших успехов

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«Рубин» объявил о переходе Ташаева

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