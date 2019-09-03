Футбол
Bookmaker-ratings.ru«ПСЖ» объявил о переходе Икарди
Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди. Нападающий будет выступать за парижскую команду на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего аргентинца рассчитано до лета 2020 года.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Глава МИД Украины провёл переговоры с немецким коллегой
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
News.ru вчера в 13:35
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия
В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях бабушку
Piter.tv вчера в 23:25
Авто
Фотошпионы запечатлели салон новой Kia Optima
Седан KIA Optima третьего поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, готовится к премьере.
Автоновости дня вчера в 07:33
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости вчера в 14:39
Футбол
Трансфер Дзаппакосты помог найти девятилетнего мальчика
«Рома» помогла найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:42
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Общество
Названо количество работающих россиянок
В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.
Известия вчера в 22:40
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 01 сентября в 18:35
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия вчера в 21:18
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия вчера в 09:16
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат вчера в 15:05
Космос
Виртуальная земля для конкретных дел
Создано постоянно обновляемое коммерческое облако данных, система позволяет любому пользователю в три клика отыскать интересующий его участок в необходимом масштабе, получить данные о том, какими спутниками и когда он был отснят (и когда произойдет следующая съемка – это зависит от орбиты конкретного аппарата), и купить нужный снимок.
Военно-промышленный курьер вчера в 22:54
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Единоборства
Александр Волков прокомментирует бой Хабиб — Порье на Первом канале
Sports.ru вчера в 10:53
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Экономика
Глава Роскомнадзора сообщил о невыплате штрафа компанией Google
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google не заплатила назначенный ведомством штраф в размере 700 тыс. рублей.
Московский Комсомолец 00:19
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru 01 сентября в 21:41
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
Авто
Концепт Hymer VisionVenture являет собой будущее фургонов
Дебютировав на Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе, концепт Hymer VisionVenture пытается заглянуть в будущее всех фургонов, точнее - в 2025 год.
SpeedMe вчера в 14:13