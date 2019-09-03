Футбол
Sportbox.RUИкарди официально стал игроком «ПСЖ»
«ПСЖ» объявил о переходе в команду форварда «Интера» Мауро Икарди. Парижский клуб арендовал 26-летнего аргентинца до 30 июня 2020 года. По окончании срока аренды «ПСЖ» имеет право выкупить трансфер футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
Интерфакс - Россия 20:21
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Lenta.ru 18:16
Футбол
Защитник «Витесса» Караваев перешел в «Зенит»
Rambler News Service 13:31
Политика
Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»
В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Политика
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Наука
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы
Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.
Дни24 вчера в 00:52
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост.
Коммерсантъ 04:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Технологии
МЧС получит новый комплекс зондирования Земли
В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Профиль 07:24
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Экономика
Верховный суд признал законным возбуждение дела о банкротстве экс-главы ПСБ
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению зерновой компании "Настюша" возбудил дело о банкротстве экс-главы ПСБ, и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в мае апелляцию Ананьева на это определение.
РИА Новости 20:20
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31