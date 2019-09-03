Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИкарди официально стал игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о переходе в команду форварда «Интера» Мауро Икарди. Парижский клуб арендовал 26-летнего аргентинца до 30 июня 2020 года. По окончании срока аренды «ПСЖ» имеет право выкупить трансфер футболиста.
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«ПСЖ» объявил о переходе Икарди на правах аренды

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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