Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruИкарди может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Игрок «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «ПСЖ». Как сообщает источник, «парижане» проявляют интерес к аргентинцу и готовы взять его в аренду до конца сезона. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях выкупа игрока после окончания срока арендного соглашения.
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