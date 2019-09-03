Футбол
Vprognoze.ruИкарди может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Игрок «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «ПСЖ». Как сообщает источник, «парижане» проявляют интерес к аргентинцу и готовы взять его в аренду до конца сезона. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях выкупа игрока после окончания срока арендного соглашения.
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Мауро Икарди: «Спасибо „ПСЖ“ за доверие. Клуб на ходу, у него большие амбиции»
Sports.ruвчера в 17:12
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
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В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Транспорт
Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11
"Сегодня открываем предпоследний, седьмой участок М-11, подчеркиваю предпоследний, кроме того, надеюсь, что до конца года откроем крайний участок", - сказал в ходе церемонии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
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ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
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Российская газета 03:07
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Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
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Лукашенко прокомментировал ситуацию с ДРСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ведёт к новой гонке вооружений и усиливает напряжённость в Европе.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
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Газета.Ru вчера в 07:16
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Службу по сбору фейковых новостей предложили создать в ОП РФ
Единую электронную службу, принимающую жалобы на оскорбление госсимволов и фейковые новости, предложит создать рабочая группа Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.
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Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Политика
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Космос
Роскосмос назвал срок первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный
Ракета-носитель семейства «Ангара» стартует с космодрома Восточный уже в 2021 году.
Телеканал 360° 05:53
Происшествия
СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
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На Украине сложилась катастрофическая ситуация с углем
Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о том, что в стране наблюдается «катастрофическая ситуация» с угольным топливом.
Подмосковье Сегодня 03:11
Футбол
Капитан «Шахтёра»: поздравляю с концом моей мечты
Чемпионат 02:11
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии Бойко и активиста Марка Гальперина
В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 07:25
Армия и оружие
Скандал с доступом российских судов на базу подлодок НАТО в Норвегии набирает обороты
В «дружной семье» НАТО набирает обороты скандал, связанный с норвежской базой подводных лодок Олавсверн.
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Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме.
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В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
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Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
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