Футбол
Матч ТВ«ПСЖ» предложили арендовать Икарди
Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца. Парижский клуб рассматривает данный вариант усиления состава, который ищет нападающего после недавних травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Авто
Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
Sport24.ru 13:30
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.
Вести.Ru 05:18
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин
Задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин, сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева в Twitter.
Коммерсантъ 14:16
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Экономика
Прочная защита: Фонду дольщиков дали стабильный прогноз
Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило Фонду защиты прав дольщиков кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом.
Комсомольская правда 13:06
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Хоккей
«Витязь» обыграл «Трактор» на старте сезона КХЛ
Спорт-Экспресс 12:28
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Происшествия
«Лидеры России» спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста
Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.
Вести.Ru 09:03
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол
«Рома» объявила о переходе Мхитаряна
Чемпионат 13:39
Здоровье
Почему у здорового на вид человека может случиться разрыв сердца
Разрыв сердца обычно является смертельным для человека последствием перенесенного им инфаркта миокарда.
MedikForum.ru 14:13
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Футбол
«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
Матч ТВ 15:18
Финансы
Курс евро обновил двухлетний минимум
В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета 15:47
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16