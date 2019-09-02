Футбол
Vprognoze.ruИкарди может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Игрок «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «ПСЖ». Как сообщает источник, «парижане» проявляют интерес к аргентинцу и готовы взять его в аренду до конца сезона. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях выкупа игрока после окончания срока арендного соглашения.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Футбол
«Рома» арендовала Мхитаряна за 3 млн евро
Sports.ru 13:38
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Здоровье
Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц
Волгоградская правда 11:07
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
РИА Новости 12:23
Футбол
В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева
Газета.Ru 10:11
Футбол
«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина
Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Евро-футбол.ру 14:01
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Здоровье
Почему у здорового на вид человека может случиться разрыв сердца
Врачи разделяют внутренние, наружные и внешние разрывы сердца, но иногда случается полный разрыв сердца с повреждением по всей глубине, об этом пишет портал «Рамблер/доктор».
MedikForum.ru 14:13
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика
Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Политика
Зариф заявил о готовности Ирана вернуться к исполнению СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.
RT на русском 11:38
Культура
Итоги конкурса «Мой город — мои возможности» подвели в Смольном
Совещание, которое посвятили результатам конкурса «Мой город — мои возможности», в понедельник, 2 сентября, провели в Смольном.
Политика Сегодня 09:09
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов.
Спорт-Экспресс 13:26
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
REGNUM 14:20
Авто
Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover
Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
Car.ru 09:09