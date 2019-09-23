Футбол
ЧемпионатИкарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
Порошенко считает, что не попадет в тюрьму
Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что нынешние власти не смогут посадить его в тюрьму.
Политика Сегодня вчера в 03:17
Общество
Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье
Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области.
ФАН вчера в 12:22
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru вчера в 14:07
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество
Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке
Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
РБК вчера в 23:43
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Китай отправил на орбиту два спутника Beidou-3.
Росбалт вчера в 23:14
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Происшествия
На Сахалине отравились более 20 рыбаков
На Сахалине за выходные госпитализировали более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова).
РБК вчера в 21:47
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Страна Советов on-line вчера в 05:20
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия вчера в 17:40
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы
По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
RT на русском 01:14
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта
Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС вчера в 13:26
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК 21 сентября в 22:24
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия вчера в 16:45
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика
Додон: Молдавия отвергла «системный антироссийский подход»
Власти Молдавии отказываются от антироссийского подхода во внешей политике.
REGNUM 00:46