Футбол
ЧемпионатИкарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
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Мауро Икарди: Ценю Месси и сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него
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