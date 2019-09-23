Футбол

ЧемпионатЧемпионатИкарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины

2 фото
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мауро Икарди: Ценю Месси и сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него

Советский спорт03:08

Икарди: «Сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины»

Евро-футбол.ру01:00

Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины

Чемпионатвчера в 17:35

Икарди: «Не верю слухам, что меня не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси»

Бомбардир.ру00:09

Икарди высказался о причастности Месси к секс-скандалу с Лопесом

Газета.Ruвчера в 18:12

Мауро Икарди: «Я очень ценю Месси. Сомневаюсь, что меня не вызывают в сборную из-за него»

Sports.ruвчера в 17:57

Икарди сомневается, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси

Спорт-Экспресс00:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание

В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Экономика

«Интурист» работает в плановом режиме на фоне ухода с рынка Thomas Cook

Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не скажется на работе контролируемого им туроператора «Интурист», заявил исполнительный директор российской компании Сергей Толчин.
Коммерсантъ 03:40
Происшествия

Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев

Известия вчера в 22:40
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Энергетика

Нефть дорожает до $65 за баррель марки Brent

К 8:25 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали больше чем на 1% (на $0,7), до $64,98 за баррель.
Фонтанка.Ру 02:35
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия

Раскрыто убийство Михаила Круга

Lenta.ru 04:31
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Религия

РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника

Газета.Ru вчера в 12:25
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Шоу-бизнес

Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»

Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Кино

«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Хоккей

Овечкин встретился с Руни и получил футболку с автографом

Футболист и хоккеист уже встречались ранее на матче «Кэпиталс»: в прошлом сезоне Овечкин подарил Руни одну из своих клюшек.
Нева Спорт 02:15
Футбол

Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистана

"Ассоциация футбола Узбекистана и тренер сборной Узбекистана Эктор Купер расторгли контракт по обоюдной договоренности", – сказал представитель АФУ.
РИА Новости 02:55
Экономика

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой выше 80 тыс. руб. За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась приблизительно на десять процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество

Иркутскую область ждет теплая зима

В Иркутской области прогнозируется не суровая зима, а февраль и март 2020 года будут теплее обычного.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:31
Политика

Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Игры

PlayStation 5 в режиме сна будет потреблять примерно в 17 раз меньше энергии, чем PS4

По подсчётам Sony, в PS5 получится сделать режим сна с потреблением энергии лишь в 0,5 ватт — это в 17 раз меньше, чем у PS4 с включенной зарядкой USB (8,8 ватт), и в 6 раз — с выключенной зарядкой (3 ватта).
Игромания.ру 04:06
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия

Массовое отравление рыбаков произошло на Сахалине

На Сахалине более 20 сотрудников рыболовецкого стана были экстренно госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Экономика

Сахалинцы и курильчане задолжали за мусор 91 миллион рублей

С 1 января 2020 года ожидается, что доходы главного по отходам дополнительно снизятся из-за перехода к новой системе взимания платы — вместо расчетов из стабильных и прогнозируемых квадратных метров, оператору придется вести сложные расчеты и корректировки своих показателей из-за подушевого механизма оплаты.
Сахалин.Инфо 02:00
Здоровье

Педиатр рассказал, как подготовить ребенка к сезону простуд

Как правильно закалять детей, aif.ru рассказал Владимир Остапишин, доктор меднаук, профессор, директор НИЦ курортологии и реабилитации ФМБА РФ.
Российская газета 03:55
Общество

Первый снег выпал в Свердловской области

Сегодня, 23 сентября, в городе Екатеринбурге выпал первый снег.
Вестник 01:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко

В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.
RuNews24.ru 04:25
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Росстат назвал средний возраст замужества у российских женщин

В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак — за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.
РБК 02:43
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

ТАСС 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное