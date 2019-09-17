Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессИкарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien. Аргентинец впервые выйдет в основе парижан. Игрок в конце летнего трансферного окна перешел во французский клуб из «Интера».
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