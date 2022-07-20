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Il Fatto Quotidiano: Запад серьезно заблуждался при оценке стойкости российской экономики

В материале говорится, что сильная сторона России — промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, которые составляют значительную часть ВВП.
Life.ru
В материале сказано, что страна завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту сырья, включая нефть и газ.
Царьград
Даже в условиях конфликта торговый баланс страны до сих пор остаётся активным, а стремительный рост цен на чёрное золото и газ гарантирует значительные налоговые поступления.
Life.ru
По мнению журналистов, Евросоюз повел себя крайне наивно, рассчитывая изолировать государство, не навредив себе самому.
ФАН

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