ФАНIl Fatto Quotidiano: Запад серьезно заблуждался при оценке стойкости российской экономикиВ материале говорится, что сильная сторона России — промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, которые составляют значительную часть ВВП.Life.ruВ материале сказано, что страна завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту сырья, включая нефть и газ.ЦарьградДаже в условиях конфликта торговый баланс страны до сих пор остаётся активным, а стремительный рост цен на чёрное золото и газ гарантирует значительные налоговые поступления.Life.ruПо мнению журналистов, Евросоюз повел себя крайне наивно, рассчитывая изолировать государство, не навредив себе самому.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииЗапад заблуждался насчёт русской экономики. Итальянский аналитик указал на наивность ЕСЦарьград23:47Il Fatto Quotidiano: Запад серьезно заблуждался при оценке стойкости российской экономикиФАН20:25Il Fatto Quotidiano: Запад заблуждался по поводу силы российской экономикиЭкономика сегодня22:16Il Fatto Quotidiano: Запад недооценил силу российской экономикиНародные новости20:46Il Fatto Quotidiano: Запад заблуждался насчёт экономики РоссииLife.ru23:47Показать ещёОценитьПоделиться