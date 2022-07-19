Будьте в Плюсе

Il Fatto Quotidiano: российская экономика оказалась сильнее, чем представлял себе Запад

Экономика России оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные страны.
ФАН
Промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.
Lenta.ru
В условиях конфликта с Украиной торговый баланс страны сохраняется активным, быстрый рост стоимости на черное золото и газ обещают значительные поступления налогов.
Lenta.ru
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация намного лучше, чем рассчитывал коллективный Запад.
ФАН

Подробнее о событии

Il Fatto Quotidiano: Запад недооценил силу российской экономики
Народные новости20:46
Il Fatto Quotidiano назвало российскую экономику сильнее, чем представлял ее Запад
Lenta.ru20:35
Il Fatto Quotidiano: Запад серьезно заблуждался при оценке стойкости российской экономики
ФАН20:25
Il Fatto Quotidiano: экономика России оказалась сильнее, чем представлял себе Запад
Общественная служба новостей19:54
Il Fatto Quotidiano: российская экономика оказалась сильнее, чем представлял себе Запад
РИА Новости19:34
Реальная ценность российской экономики. Почему её изоляция — плохая идея?
ИноСМИ17:07

Интересное

Экономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублей

Экономист назвал условия для возможного ослабления рубля и исключил, что Банк России позволит падение доллара ниже 50 рублей, поскольку это способно подорвать конкурентоспособность страны.
Lenta.ru19:17

Генерал-лейтенант ФРГ признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя нынешние события на Украине, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
ТАСС19:27

Sky News: глава британских ВМФ Кей призвал ответить на «текущую угрозу» со стороны России

Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая, заявил глава Королевского Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, передает Sky News.
Lenta.ru19:54

Myśl Polska: рынок угля в Польше рушится из-за санкций против России и «зеленой» политики

Польский рынок угля начинает стремительно рушиться из-за поспешного решения Варшавы ввести запрет на импорт этого ресурса из России и "зеленой" энергетической политики ЕС, пишет издание Myśl Polska.
РИА Новости18:39

Snap объявила о запуске веб-версии своего приложения обмена сообщениями Snapchat

Snap объявила о запуске веб-версии своего приложения обмена сообщениями Snapchat.
Solenka.infoвчера в 11:28

Politico: Зеленский опасается, что зима вынудит Европу пойти на уступки России

По мнению обозревателя Джейми Деттмера, в Киеве боятся того, что после наступления холодов Европа пойдет на уступки России в вопросе санкций и поставок оружия на Украину.
Российская газетавчера в 15:52

В ООН предупредили о риске массового голода в мире из-за продовольственного кризиса

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мировое сообщество ожидает массовый голод, дестабилизация и массовая миграция, если оно не справится с продовольственным кризисом.
Газета.Ru19:47

Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил Владимир Путин.
РИА Новостивчера в 15:50

ИКАО: информация о бомбе на борту севшего в Минске самолета Ryanair была заведомо ложной

«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — говорится в документе.
Lenta.ru19:29

Бой глазами военнослужащего ВС РФ на Донецком направлении был показан на видео

Речь идет о боях на Донецком направлении и в Запорожской области.
Военное деловчера в 13:31