Промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.
Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя нынешние события на Украине, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая, заявил глава Королевского Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, передает Sky News.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мировое сообщество ожидает массовый голод, дестабилизация и массовая миграция, если оно не справится с продовольственным кризисом.
«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — говорится в документе.