Ильхам Алиев направил поздравительное послание Реджепу Тайипу Эрдогану
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Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев 22 августа 2020 года отправил поздравительное письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, где горячо поздравил своего коллегу и весь турецкий народ с открытием крупнейшего в истории Турецкой республики месторождения природного газа, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.В источнике
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