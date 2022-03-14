РИА НовостиИлон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырьяИлон Маск: «Tesla и SpaceX сталкиваются с заметным инфляционным давлением в сырье и логистике».НТВПредприниматель в Twitter предложил подписчикам порассуждать о том, каких показателей достигнет инфляция в ближайшие годы.RB.RUВ статье сказано, что цены на товары увеличились до самой высокой отметки с 2008 года на фоне «опасений» о перебоях поставок сырья из РФ.Общественная служба новостейК такому росту привел скачок цен на бензин, продукты питания и арендную плату.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииПервое Студенческое агентствоLife.ruiXBT.comГазета.RuКомсомольская правдаЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейСлово и ДелоREGNUMФАНИзвестияThe Russian NewsНТВПодробнее о событииМаск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceXВедомости00:35Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырьяРИА Новости22:53Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырьяLenta.ru23:46Илон Маск сообщил о давлении инфляции на компании SpaceX и TeslaМосква 2423:41Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись с инфляционным давлениемФАН23:35Илон Маск сообщил, что его компании столкнулись с давлением инфляцииТАСС23:26Маск пожаловался на инфляционное давление на SpaceX и TeslaРБК00:26Показать ещёОценить480Поделиться