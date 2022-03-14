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Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырья

Илон Маск: «Tesla и SpaceX сталкиваются с заметным инфляционным давлением в сырье и логистике».
НТВ
Предприниматель в Twitter предложил
 подписчикам порассуждать о том, каких показателей достигнет инфляция в ближайшие годы.
RB.RU
В статье сказано, что цены на товары увеличились до самой высокой отметки с 2008 года на фоне «опасений» о перебоях поставок сырья из РФ.
Общественная служба новостей
К такому росту привел скачок цен на бензин, продукты питания и арендную плату.
Ведомости

Подробнее о событии

Маск заявил о давлении инфляции на Tesla и SpaceX
Ведомости00:35
Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись со значительным инфляционным давлением в сфере сырья
РИА Новости22:53
Илон Маск заявил, что Tesla и SpaceX сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья
Lenta.ru23:46
Илон Маск сообщил о давлении инфляции на компании SpaceX и Tesla
Москва 2423:41
Илон Маск: SpaceX и Tesla столкнулись с инфляционным давлением
ФАН23:35
Илон Маск сообщил, что его компании столкнулись с давлением инфляции
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