Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.

По словам основателя SpaceX, запуск Crew Dragon стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса. Также Маск не исключил, что уже через два-четыре года можно будет осуществить полет вокруг Луны.

Общество В первый класс будут принимать по новым правилам Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. 32

Шоу-бизнес Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,8K

Политика Россияне назвали самые важные поправки к Конституции Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. 1,2K

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 4,6K

Общество В Москве могут ослабить ограничения через две недели В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". 917

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 717

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 92

Шоу-бизнес Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram. 4

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 1,5K

Гаджеты Эксперт рассказал об «убивающей» смартфон фотографии Эксперт под ником Ice Universe, часто сливающий данные о важных событиях в индустрии гаджетов, на своей странице в Twitter рассказал о фотографии, «убивающей» смартфоны. 9

Происшествия Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 966

Общество Попова рассказала о требованиях к социальной дистанции в самолётах Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях коронавирусной инфекции, которые предполагают соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию оборудования, а также обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров и обеспечение их средствами индивидуальной защиты.

Здоровье Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств. 1,5K

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 69