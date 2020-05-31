Космос
Новые ИзвестияИлон Маск: человечество может гордиться запуском Crew Dragon
По словам основателя SpaceX, запуск Crew Dragon стал первым шагом человечества на пути к программе по освоению Марса. Также Маск не исключил, что уже через два-четыре года можно будет осуществить полет вокруг Луны.
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Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.
— Илон Маск, американский инженерНовые Известия 02:55
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Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
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