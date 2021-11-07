Самый богатый человек планеты Илон Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla. Он отметил, что сейчас «много говорится», что нереализованная прибыль используется как средство уклонения от уплаты налога.В источнике
Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший на кукурузном поле недалеко от Жуковского, в 2019 году, до сих пор не утилизирован, сообщил РБК основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.
Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук сообщил, что среди задержанных за нападение на мужчину с сыном трое являются гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а один - уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.