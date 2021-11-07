Самый богатый человек планеты Илон Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla. Он отметил, что сейчас «много говорится», что нереализованная прибыль используется как средство уклонения от уплаты налога.

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