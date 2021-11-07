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Илон Маск готов продать 10% своих акций Tesla по результатам опроса в Twitter

Самый богатый человек планеты Илон Маск объявил голосование в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla. Он отметил, что сейчас «много говорится», что нереализованная прибыль используется как средство уклонения от уплаты налога.В источнике

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Илон Маск попросил пользователей Twitter решить, должен ли он продать 10% акций Tesla
Комсомольская правда18:10
Илон Маск спросил у пользователей соцсети Twitter, нужно ли ему продать 10% акций Tesla
Lenta.ru17:16
Илон Маск спросил пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% акций Tesla
ТАССвчера в 16:33
Основатель Tesla Илон Маск посоветовался с пользователями Twitter о продаже 10% акций компании
Телеканал 360°17:02
Илон Маск доверил пользователям «Твиттера» принять решение о продаже 10 процентов акций Tesla
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:50
Маск предложил пользователям Twitter принять за него решение о продаже части акций Tesla
Газета.Ruвчера в 16:45
Маск спросил совета в Twitter о продаже 10% акций Tesla
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