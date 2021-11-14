ИА Красная ВеснаИлон Маск изъявил готовность избавиться от еще большего числа акций TeslaСвою готовность продолжить продажи акций компании Tesla высказал миллиардер Илон Маск 14 ноября в Twitter.ИА Красная ВеснаВ субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".ПРАЙМВ четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.ПРАЙМПомимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИлон Маск высмеял «налог на миллиардеров»Российская газета18:40Илон Маск в Twitter высмеял «налог на миллиардеров»Московский Комсомолец18:35Илон Маск изъявил готовность избавиться от еще большего числа акций TeslaИА Красная Веснавчера в 15:48Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций Tesla в ответ на твит сенатора СандерсаПРАЙМвчера в 14:41Маск пошутил над сенатором, требующим от миллиардеров больше налоговСекрет фирмывчера в 13:08Показать ещёОценитьПоделиться