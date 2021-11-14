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Илон Маск изъявил готовность избавиться от еще большего числа акций Tesla

Свою готовность продолжить продажи акций компании Tesla высказал миллиардер Илон Маск 14 ноября в Twitter.
ИА Красная Весна
В субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".
ПРАЙМ
В четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
РИА Новости

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