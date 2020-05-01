Я продаю почти все свое физическое имущество. Не хочу владеть домом.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.

Илон Маск хочет продать почти все имущество

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