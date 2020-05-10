Общество
ИнфоросИлон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом. Такой комментарий на русском языке бизнесмен оставил в своем Twitter в ответ на заявление о том, что его не интересует здоровье подчиненных в период пандемии COVID-19.
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Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Кино
BadComedian растоптал фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги
Южный Федеральный 10:46
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Шоу-бизнес
Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками
Экономика сегодня 09:58
Происшествия
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы
По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.
Говорит Москва 11:28
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
Москва, 9 мая 2020, 19:23 — REGNUM В России в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, могут разрешить для членов семьи прогулки с детьми.
REGNUM вчера в 12:23
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Политика
Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
Политика
Путин сообщил, что долги 90-х мешали России развиваться
Президент Владимир Путин рассказал о российских долгах, которые накопились к 90-м годам.
Комсомольская правда 08:25
Здоровье
Больше 800 случаев коронавируса подтверждены в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 256 человека, семь пациентов с COVID-19 умерли.
EastRussia 08 мая в 04:21
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Моя Москва.онлайн 05:55
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
Политика
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Здоровье
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек
В Бурятии число больных коронавирусом за сутки выросло на 30 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 07 мая в 21:32
Армия и оружие
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР
Новостной фронт 00:44
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ вчера в 15:04
Общество
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
ПРАЙМ 19:02
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
Космос
Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле
С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews 16:41
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03