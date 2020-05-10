с чего всё началось

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом. Такой комментарий на русском языке бизнесмен оставил в своем Twitter в ответ на заявление о том, что его не интересует здоровье подчиненных в период пандемии COVID-19.

Общество Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину. 99

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Армия и оружие Китай нанес ракетный удар по военным Индии В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек. 120

Общество В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми Москва, 9 мая 2020, 19:23 — REGNUM В России в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, могут разрешить для членов семьи прогулки с детьми. 53

Общество Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало. 1

Политика Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). 100

Кино Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его. 2

Политика Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN. 1

Общество Названы сроки открытия магазинов одежды в России Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви. 2,1K

Общество Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 4K

Общество Россиян предупредили о резком похолодании Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать. 33

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 22

Космос Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.