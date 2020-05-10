Общество

ИнфоросИлон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом. Такой комментарий на русском языке бизнесмен оставил в своем Twitter в ответ на заявление о том, что его не интересует здоровье подчиненных в период пандемии COVID-19.
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с чего всё началось
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter по-русски назвал
 идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха (он занимал эту должность с 1993 по 1997 год).
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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