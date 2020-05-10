с чего всё началось

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.

Армия и оружие В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Здоровье Гостиница «Иваново» особого режима Гостинице «Иваново» (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 46), находящейся в областной собственности, присваивается особый режим использования номерного фонда, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 407

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 424

Происшествия В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны. 5

Общество Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,8K

Общество Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня. 78

Общество В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 49

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 15

Политика В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России. 281

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 825

Общество Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая. 145

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций». 1,6K