Общество

ТАССТАССИлон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter по-русски назвал
 идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха (он занимал эту должность с 1993 по 1997 год).
РБК02:52

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Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

ТАСС05:30

Илон Маск по-русски обозвал экс-министра США

РЕН ТВвчера в 22:49

Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

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Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

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Илон Маск обругал по-русски экс-министра труда США

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Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

РИА Новости00:28

Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке

Газета.Ru03:57
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Армия и оружие

В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны

Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
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Вестник 08 мая в 09:33
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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Здоровье

Гостиница «Иваново» особого режима

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РИА Новости 01:26
Общество

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ТК Звезда вчера в 21:52
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
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Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
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Армия и оружие

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

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Lenta.ru 00:26
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
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Общество

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По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
ГТРК Иртыш 07:12
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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
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Общество

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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Политика

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

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Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
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Политика

В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России

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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Политика

Путин объяснил свое видение национальной идеи России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером

РБК 07:10
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
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Общество

После 12 мая режим самоизоляции в Ростовской области ослабят

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, что после завершения праздничных майских выходных в донском регионе планируют начать реализацию мероприятий по ослаблению противоэпидемических ограничений.
Ugpressa.ru 03:19
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Общество

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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