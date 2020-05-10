Общество
ТАССИлон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны
Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 08 мая в 09:33
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
Ведомости вчера в 14:09
Здоровье
Гостиница «Иваново» особого режима
Гостинице «Иваново» (г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 46), находящейся в областной собственности, присваивается особый режим использования номерного фонда, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Слухи и Факты вчера в 21:54
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы
Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие
Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России
Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая
По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
ГТРК Иртыш 07:12
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Политика
В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
Российская газета вчера в 18:34
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений
Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
После 12 мая режим самоизоляции в Ростовской области ослабят
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, что после завершения праздничных майских выходных в донском регионе планируют начать реализацию мероприятий по ослаблению противоэпидемических ограничений.
Ugpressa.ru 03:19
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54