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Илон Маск нашел себе преемника на посту главы Twitter на случай своей смерти

Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте нашел себе преемника на посту главы площадки на случай своей смерти.
ФАН
Блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, отреагировал на твиты предпринимателя.
Газета.Ru
Предприниматель намерен купить компанию за $44 млрд.
Газета.Ru
Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств.
Lenta.ru

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Заговоривший о смерти Маск назначил «преемника» на посту главы Twitter
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