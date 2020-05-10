с чего всё началось

Райх написал в своем Twitter-акаунте, что Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. «Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. 17

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Политика The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.

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Культура Сценарист Apex Legends о Loba: «Мне хотелось создать женщину, которая владеет своей сексуальностью» Respawn Entertainment пока подробно не рассказывала о способностях персонажа, но продемонстрировала некоторые из них в трейлере пятого сезона Apex Legends.

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Происшествия У Нижегородского кремля сошел грунт Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. 24

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