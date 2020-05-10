Общество

Lenta.ruLenta.ruИлон Маск назвал американца идиотом на русском языке

Райх написал в своем Twitter-акаунте, что Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. «Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Читать в источнике
Комментировать390
с чего всё началось
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter по-русски назвал
 идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха (он занимал эту должность с 1993 по 1997 год).
РБК02:52

Подробнее о событии

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

ТАСС05:30

Илон Маск по-русски обозвал экс-министра США

РЕН ТВвчера в 22:49

Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом

РБК02:52

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

Lenta.ru01:41

Илон Маск обругал по-русски экс-министра труда США

Московский Комсомолец01:13

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

РИА Новости00:28

Илон Маск обозвал бывшего американского министра на русском языке

Газета.Ru03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
17
Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform 04:10
Кино

В День Победы состоится премьера фильма «Диверсант. Крым»

ИА Красная Весна вчера в 09:04
335
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
94
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
243
Спорт

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 11:37
1
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
599
Политика

The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии

Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.
REGNUM 10:16
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
6,3K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
429
Общество

В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро

В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
Rambler News Service 11:29
2
Культура

Сценарист Apex Legends о Loba: «Мне хотелось создать женщину, которая владеет своей сексуальностью»

Respawn Entertainment пока подробно не рассказывала о способностях персонажа, но продемонстрировала некоторые из них в трейлере пятого сезона Apex Legends.
CyberSport.ru 09:24
Футбол

Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
Vprognoze.ru вчера в 16:37
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
4
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,2K
Армия и оружие

Китай может закупить у России новую партию Су-35

Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
6
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
1K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
1K
Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
24
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
999
Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
71
Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru вчера в 19:13
2
Спорт

В Сети показали ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

Отдельные моменты в S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 усовершенствованы.
Актуальные Новости 08:15
16
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
70
Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
3
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,6K
Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
956
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
402
Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
12
Общество

В Волгоградской области проработают варианты развития эпидситуации

Профильным ведомствам было поручено проработать план действий в случае различных вариантов развития ситуации, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Волга-Медиа 09:53
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное