Армия и оружие
РБКИлон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
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Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье
Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Политика
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Политика
В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Футбол
Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая
Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Футбол
Крылья Советов — Оренбург 1:1
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Оренбург».
Общество
Подсчитано число участников региональных акций памяти Бориса Немцова
В субботу в нескольких регионах страны прошли митинги и пикеты в память о политике Борисе Немцове. Мероприятия собирали десятки человек.
Игры
DOOM Eternal поддерживает до 1000 кадров в секунду — в четыре раза больше, чем DOOM
Разработчики DOOM Eternal рассказали IGN, что новая версия движка id Tech позволяет запустить новинку при 1000 кадрах в секунду — если, конечно, у пользователя будет соответствующее железо.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Гаджеты
Счастье на улице владельцев новых видеокарт Radeon. Свежий драйвер AMD исправляет множество известных проблем
На самом деле проблема касается всех карт поколения Navi, но именно линейка RX 5700 на рынке уже достаточно давно, так что владельцев таких адаптеров достаточно много.
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Происшествия
Взрыв метеорита в небе над Хорватией попал на видео
В Хорватии камера автомобильного видеорегистратора запечатлела падение и взрыв метеорита. Видео опубликовал один из пользователей Facebook.