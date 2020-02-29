Армия и оружие
РБКИлон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
Читать в источнике
Оценить220
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Гаджеты
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена сервисов Google
Президент Honor Чжао заявил, что в конечном итоге сервисы Huawei Mobile Services опередят Google Mobile Services и станут глобальной экосистемой.
Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили в Украину
Главного редактора RTVI и автора ютьюб-канала «Редакция» Алексея Пивоварова не пустили в Украину.
Футбол
Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Общество
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала снимок с места убийства Немцова
Ксения Собчак опубликовала снимок с места убийства Бориса Немцова, куда прибыла через час после выстрелов.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний
Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Политика
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным
Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным.
Происшествия
Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Здоровье
В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Политика
Украинский МИД признал сбой западной изоляции России
Согласие западных политиков посетить московский парад Победы показало отклонение от курса на международную изоляцию России после присоединения Крыма, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.