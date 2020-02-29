Армия и оружие
РБКИлон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.
Читать в источнике
Оценить320
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Авто
В Сети появились шпионские снимки Volkswagen T7 Multivan
В социальных сетях появились первые фотографии обновленной модели немецкого производства Volkswagen T7 Multivan, сделанные во время тестовых испытаний.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Экономика
Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Единоборства
Рамзан Кадыров поделился мнением об А. Емельяненко
Как сообщается на сайте «Газета.ru», Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением об Александре Емельяненко.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
На рейсе Москва-Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на новый коронавирус Covid-19 выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин в международном аэропорту Шоуду в столице Китая.
Футбол
Сергей Семак: «Надо было играть проще»
Наверное, во многих моментах надо было играть проще, а ребята играли сложно.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Авто
Toyota готовит конкурента Ford Ranger Raptor
Представитель Toyota намекнул на то, что появление «заряженного» пикапа стоит ждать только после выхода нового поколения.
Футбол
В Дагестане планируют открыть филиал футбольной академии «Динамо»
Участниками встречи подписано соглашение о совместном сотрудничестве.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" и "Реймса" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение
Политика
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Политика
Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.