У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом в своем Twitter написал основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Авто В Сети появились шпионские снимки Volkswagen T7 Multivan В социальных сетях появились первые фотографии обновленной модели немецкого производства Volkswagen T7 Multivan, сделанные во время тестовых испытаний.

Политика Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской» Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Авто Toyota готовит конкурента Ford Ranger Raptor Представитель Toyota намекнул на то, что появление «заряженного» пикапа стоит ждать только после выхода нового поколения.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Политика Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.